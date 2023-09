Iván Perujo, entrenador personal de famosos, ha realizado en laSexta Xplica tres ejercicios sencillos que podemos realizar en casa para mantenernos en forma.

Para empezar, ha aclarado que lo más importante que hay que tener en cuenta es que con el entrenamiento tenemos que buscar ejercitar la movilidad articular, tonificación y cardio. Tres cosas que pueden conseguirse haciendo la rutina de 10 minutos que ha explicado en el programa.

"Mi consejo es hacer ejercicios genéricos", ha confesado. Además, ha reconocido que él no recomienda hacer sentadillas cuando no se tiene mucho conocimiento sobre cuál es la forma correcta de realzarlas, y no ha dudado en mostrar cuál sería la posición correcta para no dañarnos.