El tiktoker @b3tterpodcast ha viralizado por realizar un reto de comer pollo crudo durante cien días, pero según comenta Hans Arús, ahora sus seguidores están preocupados porque lleva cinco días sin subir contenido y temen que se haya podido intoxicar. El tertuliano además da su opinión porque ve que a sus compañeros les parece repulsivo. "Veo muchas caras de asco y aquí estáis muy a favor del sushi y aquí en vez de pescado, es pollo", comenta.

Angie Cárdenas le responde que el pollo se tiene que cocinar porque tiene un montón de bacterias. "Independientemente de que sea pollo, sushi o macarrones estar cien días comiendo lo mismo es inaguantable", opina Alfonso Arús. Hans le responde que piensa que lleva mil y pico días alimentándose de lo mismo, arroz con pollo.

Rocío Cano le pregunta si no se aburre de comer siempre lo mismo. El presentador apunta tras la pregunta de la tertuliana que no lleva tanto tiempo alimentándose de lo mismo. Hans dice que 60 días seguidos lo ha hecho seguro. El presentador zanja el tema declarando: "No lo prueben en sus casas".