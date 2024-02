Uno de los videos virales que comentan hoy en Aruseros es el de un bebé que ya sabe qué camiseta se va a comprar. Tal como cuenta Arus, y tal como podemos ver en el video, un bebé va a una tienda de ropa, escoge una camiseta y como le gusta tanto, se la pone. Tanto así que cuando va a pagar esa camiseta, la dependienta tiene que escanearla con el bebé.

Y esto puede ser algo simplemente gracioso, pero ojo, puede que más de uno y más de dos lo hayan hechos. De hecho, así lo confiesa Hans Arus: "Esto lo hago yo muchas veces, he de decirlo".

Sobre todo, especifica el colaborador, "cuando tengo un pantalón muy gastado y voy a comprarme otro. Me da mucha pereza volver a cambiarme si luego me lo voy a volver a poner, entonces me lo dejo puesto".