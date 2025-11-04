Ahora
Un nuevo método para apagar la alarma divide el plató de Aruser@s ¿adiós al botón de "posponer"?

Un nuevo método para apagar la alarma divide el plató de Aruser@s: ¿adiós al botón de "posponer"?

¿Eres de los que pospone la alarma una y otra vez o de los que se levanta al primer sonido? Un pequeño cambio en la forma de apagar la alarma del móvil ha generado debate entre los tertulianos de Aruser@s.

Hans Arúsnos trae un avance tecnológico que, según dice, "no gustará a los más perezosos". Hasta ahora, apagar o posponer la alarma del móvil era tan sencillo como pulsar un botón. Sin embargo, una nueva actualización obliga a deslizar el botón para desactivarla.

"Esto definitivamente te despierta más", asegura el tiktoker Santi, '@santitechoficial', quien ha mostrado en un vídeo cómo funciona el nuevo sistema en su teléfono.

Desde el plató de Aruser@s, los tertulianos debaten sobre los tipos de gente a la hora de poner la alarma. "La función de la alarma es despertarte y no quedarte dormido; si preferís pulsar un botón para seguir durmiendo, ¿para qué ponéis la alarma?", ironiza Alfonso Arús.

Mientras tanto, Angie Cárdenas considera que posponerla es "ridículo", y tanto Tatiana Arús como Alba Gutiérrez coinciden en que "puede ser incluso peligroso", ya que es fácil equivocarse y apagarla por completo.

