Alfonso Arús reacciona a las películas eternas que vuelven cada Semana Santa: "Las hemos visto 75 veces"

En Aruser@s repasan los clásicos que nunca fallan en televisión cuando llega la Semana Santa. Una lista de títulos que, año tras año, regresan a la parrilla y que muchos ya se saben de memoria.

Si hay algo tan tradicional como las torrijas en Semana Santa, son esas películas que se repiten año tras año y que ya forman parte del imaginario colectivo.

En Aruser@s han hecho un repaso y entre los títulos que nunca fallan están Ben-Hur, Quo Vadis, Los diez mandamientos o Barrabás. A ellas se suman otras grandes producciones como Espartaco, La historia más grande jamás contada, La túnica sagrada o Rey de reyes.

Tras escuchar la recopilación que ha llevado al plató Alba Sánchez, Alfonso Arús no ha podido evitar tirar de humor: "Te falta 'Marcelino, pan y vino'", comenta entre risas, recordando otro de los grandes clásicos.

Y es que, como bien señala el propio presentador, hay una diferencia clara con otras épocas del año: "En Navidad se emite mucho cine navideño, pero hay producciones o estrenos nuevos cada año...en Semana Santa son las que hemos visto toda la vida unas 75 veces".

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