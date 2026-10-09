Alfonso Arús reacciona a la cruel venganza de una joven tras descubrir que su pareja le era infiel: "¿No se cansa de fingir?"

Desde lavar su cepillo de dientes en el cuenco del perro hasta coquetear con sus amigos, la joven ideó un plan de venganza durante meses para hacerle la vida imposible a su pareja mientras fingía haberle perdonado la infidelidad.

"¿Es lícito hacer ver que has perdonado a tu pareja cuando en realidad estás dispuesto a hacerle la vida imposible?", lanza la pregunta Alfonso Arús en Aruser@s, al dar paso a un viral sobre la retorcida venganza de una influencer tras descubrir una infidelidad.

La mujer cuenta que, cuando se enteró de que su pareja le había puesto los cuernos, fingió que estaba dispuesta a perdonarlo. Sin embargo, lejos de pasar página, comenzó a ejecutar un plan para vengarse de él durante meses: desde lavar su cepillo de dientes en el cuenco del perro, coquetear con los amigos de su pareja hasta esconderle cosas por toda la casa.

"No deja de ser una venganza de lo más cruel, ¿no se cansa todos los días de fingir?", se pregunta Alfonso Arús tras conocer los detalles de esta historia, que vuelve a poner sobre la mesa hasta dónde puede llegar alguien después de descubrir una infidelidad.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido