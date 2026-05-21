La venganza viral de unos vecinos a los estudiantes del bloque por sus "fiestas improvisadas": "Procederemos con el aspirado intensivo"

Un cartel colocado en una comunidad de vecinos se ha hecho viral tras la queja irónica de los residentes por las constantes fiestas de unos estudiantes durante el curso. Con la llegada de los exámenes, han decidido responder con humor.

En Aruser@s, alucinan con la última venganza viral que está arrasando en redes. En una comunidad de vecinos, un grupo de estudiantes habría pasado el semestre amenizando las noches del edificio con "reguetón a todo volumen, celebraciones improvisadas, gritos filosóficos a las 4:00 de la mañana y debates existenciales en el descansillo".

Ahora, con la llegada de la época de exámenes finales, los vecinos han decidido responder con su particular sentido del humor colocando un cartel que rápidamente se ha viralizado en redes sociales por su tono irónico y su "amenaza" de venganza sonora: "Ahora que se acerca la época de exámenes, queremos transmitiros nuestra más sincera comprensión. Por ello, el resto de vecinos estamos valorando organizar durante las próximas semanas algunas actividades comunitarias".

Entre las "actividades" propuestas figuran un "aspirado intensivo a primera hora", un "taladro recreativo de fin de semana", un "concurso de poteros", un karaoke con "grandes éxitos de los 80" y hasta una "mudanza simulada de muebles a horas estratégicas". "Como somos personas generosas, aún estáis a tiempo de evitar esta preciosa venganza pedagógica respetando el descanso vecinal", finaliza el mensaje.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el debate que se ha generado entre los tertulianos en el plató.

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