En el Pactómetro de laSexta puedes calcular todos los posibles pactos de Gobierno entre los distintos bloques ideológicos para saber qué partidos pueden alcanzar los escaños suficientes para una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

España se enfrenta este domingo 29 de noviembre a unas elecciones generales clave que podrían traer un cambio de ciclo. Con el Pactómetro de laSexta, tú puedes calcular los posibles pactos que puedan salir del resultado de estos comicios, una herramienta interactiva, idea original de Antonio G. Ferreras y Al Rojo Vivo.

El adelanto de la convocatoria electoral de Pedro Sánchez, sumado a una intensa campaña por parte de todas las fuerzas políticas, ha redundado en una movilización masiva de los votantes, que en algunas comunidades autónomas supera el 70% de participación.

Todo es posible, desde una victoria del PP y Vox, a una reedición del Gobierno de Coalición entre el PSOE y Frente Amplio. A todo ello, se añade la fuerza que obtengan otros partidos autónomos que pueden volverse clave en un futuro Gobierno: desde ERC, a Junts, Coalición Canaria, PNV, UPN, Bildu, BNG o Podemos.

Con el Pactómetro de laSexta, puedes visualizar todas las alternativas posibles tras conocer los resultados electorales. Se trata de una calculadora gracias a la cual cualquier persona puede ir haciendo sus propias pruebas, sumando y restando los escaños que cada partido haya obtenido en estas elecciones.

Cómo funciona

Utilizar el Pactómetro de laSexta es muy fácil: lo único que tienes que hacer es ir eligiendo qué partidos crees que podrían pactar. En un lado del Pactómetro, podrás ver los nombres de cada una de las principales formaciones, marcadas cada una con el color del partido, y junto a ellas el número de escaños que han obtenido en función de los resultados.

En el otro lado te encontrarás con la barra en la que se irán sumando partidos a los posibles pactos, con el punto en el que se alcanza la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados marcado con una línea: los 176 escaños.

Ya puedes ver el especial de Al Rojo Vivo Objetivo Moncloa en Atresplayer.

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