Alfonso Arús alucina con el QR en la calva como billete de tren: "¡Lo voy a copiar!"

Un creador de contenido decide llevar la digitalización al siguiente nivel: imprimir el billete en la calva de su amigo, pegar el código QR y usar su cabeza como pase de acceso.

Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo en internet, llega un creador de contenido y nos demuestra que siempre se puede ir un paso más allá, concretamente hasta la coronilla.

La brillante idea consiste en utilizar la calva de un amigo como soporte oficial para un billete de tren en código QR y comprobar si puede pasar el control de acceso mostrando la cabeza como si fuera un móvil de última generación. Y atención, porque funciona.

"Fuimos a la estación de Paddington, en Londres, y el segurata me envió con su jefe al ver que el billete estaba en la cabeza de mi amigo", relata el joven entre risas. En las imágenes se puede ver cómo, en un primer intento, el escáner no detecta el código. Solución técnica: acercarse más al torno, inclinarse y posar la cabeza directamente sobre la máquina: viaje aprobado.

Desde el plató de Aruser@s no tardan en bromear con la posibilidad de implantar este sistema en directo. No sería raro ver próximamente a Alfonso Arús o a Sebas Maspons practicando este ingenioso método.

