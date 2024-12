Una profesora de autoescuela desvela los trucos de la profesión: "Hago clases de aparcar porque gastan menos"

Si ayer Alba Carrillo y su hijo jugaban al último reto viral de moda, como vimos en Aruser@s, hoy le toca el turno a esta profesora de autoescuela. En su particular 'escuchamos, pero no juzgamos', se confiesa como nunca antes lo ha hecho ningún otro profesor y nos desvela secretos muy sorprendentes de su profesión.

"A veces, me queda poco combustible y hago clase de aparcar, porque gasta menos", comienza sincerándose a través de la cuenta de TikTok @realautoescuela. También de vez en cuando hace clases por carretera, porque le supone "menos esfuerzo como profe".

Pero no solo cambian según sus necesidades o ganas de trabajar el tipo de clases, sino también en función del alumno. "Cuando quiere ir a examen y noto que no está preparado le hago la clase un poco más complicada de lo normal para que se dé cuenta él mismo", confiesa. "A veces, con algún alumno que no me hace mucho caso en clase y que todo el rato me está pidiendo ir a examen, lo mando a examen porque le hace falta que el examinador le diga lo mismo que yo le estoy diciendo y que lo suspenda".