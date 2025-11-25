Alfonso Arús presenta al traductor que todo padre necesita para entender a la generación Z: "Bro, tu vieja no quiere cortarte el hype"

Nachter, el famoso creador de contenidos, desembarca en Aruser@s con este vídeo viral que ha ido directo al Arusoros. En él, el tiktoker parodia el lenguaje de los jóvenes de hoy en día y la falta de entendimiento entre padres e hijos.

"Ahora no, mamá, que estoy en Twitch streameando con unos colegas por Discord". Si esta frase te suena más de lo que quisieras admitir, aunque no entiendas ni una palabra, posiblemente tengas un hijo de la generación Z en casa. Pero no te preocupes, porque en Aruser@s tenemos lo que necesitas.

El creador de contenidos Nachter presenta en este vídeo viral del que se hace eco el programa de laSexta al traductor de jóvenes y adolescentes que todo padre necesita. Este señor nos explica lo que quiere decir la frase con la que abrimos en esta noticia: "Está hablando por teléfono con unos amiguitos mientras juega a uno de estos jueguecitos de armas y que no le va bien ahora".

La madre de esta publicación sigue preocupada porque el chaval no quiere cenar: "Mamá, sin hate, pero no estoy en el mood, muchos followers ahora mismo online". "Bro, tu vieja no quiere cortarte el hype, pero que te va a ir del rollo, en plan pillar energía, ¿sabes? En plan", intenta comunicarse con el niño el traductor, pero solo recibe hostilidad.

Al final, la solución es la de siempre, como puedes ver en el vídeo sobre estas líneas.

