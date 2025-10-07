Una tiktoker bromea sobre una nueva carga generacional: "¿Tengo que memorizar las contraseñas de mi madre?"

La creadora de contenido'@heyleire' se vuelve viral al cuestionar por qué los hijos terminan siendo los gestores de las contraseñas de sus padres. Una prática que a Alfonso Arús le suena muy familiar: " Ingrid lo hace con Angie Cárdenas ".

Con un toque de humor, la tiktoker '@heyleire' refleja una realidad "cada vez más común" en la era digital: papás y mamás que delegan en sus hijos la gestión de sus cuentas online. "¿En qué momento todas las responsabilidades de las contraseñas pasan a ser de tu hijo?", se pregunta Leire.

"Puedo estar tomando tranquilamente un café que, de pronto, me llama mi madre para que le recuerde su contraseña de iCloud, ¡no lo sé! ¿VacacionesTenerife1997?", bromea la creadora de contenido. "Te puse la contraseña porque no te llevas bien con la tecnología, pero ya tenemos una edad", advierte la hija entre risas.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús desvela que este caso le pilla muy de cerca: "Ingrid podía haber hecho este viral perfectamente con Angie Cárdenas". Además, destaca la virtud de la gente que "va cambiando de contraseña" cada vez que se bloquea una cuenta, en lugar de buscar una para todo.

