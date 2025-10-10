Alfonso Arús, sobre la nueva herramienta de WhatsApp para traducir automáticamente mensajes a tu idioma: "¿'Bro' y 'me renta' también?

WhatsApp lanza una nueva herramienta donde, a partir de ahora, todos los mensajes que te envíen en otros idiomas se podrán traducir al castellano. Un avance que los colaboradores de Aruser@s matizan en el plató.

Alfonso Arús arranca la sección de 'lo más' de la mano de Hans Arús, quien trae un viral sobre la nueva función que va a cambiar por completo WhatsApp.

A partir de ahora, la app va a poder traducir automáticamente todos los mensajes que te lleguen en cualquier idioma. "Esto nos va a cambiar la vida", señala Hans Arús.

Para Alba Gutiérrez, este nuevo avance tiene sus matices. "Tú hablas de una manera y, como te traduces literal, quizás no es lo que quieres transmitir". Sin embargo, al presentador del programa le surge una duda. "¿Esto va a traducir también vuestro idioma, Hans? 'Bro', 'me renta'...", bromea Alfonso Arús, a lo que Patricia Benítez añade: "Y me da 'cringe'". "Está bien para palabras técnicas como 'ghosting' o 'crush'", comenta Tatiana Arús.

En el video sobre estas líneas te comentan los pasos a seguir para poder activar esta herramienta.

