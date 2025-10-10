El rey Felipe desvela a los reyes de Bélgica que Leonor ya vuela en la cabina delantera del Pilatus

En una conversación con los reyes de Bélgica, Felipe y Matilde, el rey Felipe ha hablado sobre los avances de la princesa Leonor en la aviación.

El rey Felipe VI y la reina Letizia se han reencontrado con los reyes de Bélgica, Felipe y Matilde, en el Palacio de Bruselas. Los reyes de España llegaron con cuatro minutos de retraso, como el propio monarca explicó a los reyes de Bélgica en este vídeo. "Teníamos varias colas", afirmó Felipe VI mientras la reina Letizia asentía.

Por otro lado, los periodistas han captado una conversación entre los monarcas en la que el español confesaba a los belgas los avances de su heredera, la princesa Leonor, en su formación dentro de la aviación.

"La semana pasada empezó a volar en la cabina delantera", explica en el vídeo principal de esta noticia Felipe VI.

