Ahora

A Felipe y Matilde de Bélgica

El rey Felipe desvela a los reyes de Bélgica que Leonor ya vuela en la cabina delantera del Pilatus

En una conversación con los reyes de Bélgica, Felipe y Matilde, el rey Felipe ha hablado sobre los avances de la princesa Leonor en la aviación.

El rey Felipe desvela a los reyes de Bélgica que Leonor ya vuela en la cabina delantera del Pilatus

El rey Felipe VI y la reina Letizia se han reencontrado con los reyes de Bélgica, Felipe y Matilde, en el Palacio de Bruselas. Los reyes de España llegaron con cuatro minutos de retraso, como el propio monarca explicó a los reyes de Bélgica en este vídeo. "Teníamos varias colas", afirmó Felipe VI mientras la reina Letizia asentía.

Por otro lado, los periodistas han captado una conversación entre los monarcas en la que el español confesaba a los belgas los avances de su heredera, la princesa Leonor, en su formación dentro de la aviación.

"La semana pasada empezó a volar en la cabina delantera", explica en el vídeo principal de esta noticia Felipe VI.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora del acuerdo de paz en Gaza | Las tropas israelíes comienzan a replegarse de las áreas urbanas de Gaza
  2. Qué represalias puede tomar Trump contra Noruega en caso de no recibir el Nobel de la Paz
  3. Alerta por lluvias extremas, en directo | La DANA Alice se fortalece con aviso rojo en Alicante y Murcia por lluvias torrenciales
  4. La guerra silenciosa dentro del Partido Popular: Ayuso y Feijóo, cada vez más enfrentados
  5. "¡Que no es nuestro!": el enfado de Koldo con su mujer sobre el dinero que gestionaban para Ábalos
  6. Fallos en los cribados de cáncer en Andalucía: lo que dice el protocolo, lo que no dice y lo que preocupa