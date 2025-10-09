Alfonso Arús, tras ver el divertido vídeo viral del juego de las sillas: "Ese niño no quiere ganar"

Este vídeo del clásico juego de las sillas vive un divertido momento cuando un niño, más interesado en el ritmo que en la competición, decide seguir bailando mientras los demás luchan por un asiento.

"¿Cuántas veces hemos visto el divertido juego de las sillas?", pregunta Alfonso Arús a los colaboradores en el plató. "En este caso, se han batido todos los récords. Y es que parece que cada niño tiene sus prioridades en cuanto al clásico juego.

Como vemos en el viral sobre estas líneas, los pequeños están rodeando las sillas mientras suena la música esperando impacientes el momento en el que deje de sonar para poder pillar asiento. Todos, menos uno. Y es que hay un niño que parece disfrutar del ritmo de la canción más de lo normal.

"Este niño está atento a otra parte de la competición, ¡mira cómo mueve el esqueleto! Se para la música y sigue bailando", ríe Hans Arús. "Es obvio que el niño no va a ganar", bromea Alfonso Arús, que asegura que si todos los pequeños hicieran lo mismo, no existiría el juego.

