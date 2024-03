"Ojo con esta pregunta que ya ha surgido alguna vez en este espacio", advierte Alfonso Arús, que destaca en el plató de Aruser@s un vídeo viral en el que se reflexiona sobre si debe contribuir la pareja en el alquiler si solo uno tiene la hipoteca. ¿Le pedirías la mitad de la hipoteca a tu pareja? "No, si es mi piso y no está casado conmigo, ¿por qué tengo que pedir la mitad de la hipoteca?", pregunta un chico a la reportera, que le insiste en que si entonces la pareja viviría de gratis.

"Sí", afirma el chico rotundo, que explica que "pagaría algunas cosas como los servicios", pero no la hipoteca porque eso solo es responsabilidad del propietario: "No tengo por qué hacerte responsable de algo que es mío". "Me la voy a quedar yo, no mi pareja, que puede estar dos o tres años conmigo y luego no estar", insiste el chico, entre risas.

Sin embargo, en el plató de Aruser@s no lo tienen tan claro y abren un debate sobre el tema. "El chico dice de compensar con otros gastos", explica Hans Arús en el plató. Alba Sánchez afirma que una parte del alquiler ella sí lo haría mientras que Alfonso Arús destaca que haciendo números cree que "hay alguien que pierde al final".