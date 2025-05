Alfonso Arús, del manotazo de Brigitte Macron a Emmanuel Macron: "Si no es una broma es una agresión"

Alfonso Arús analiza en el vídeo principal de esta noticia el "manotazo" de Brigitte Macron a Emmanuel Macron. Y es que, como explica el presentador de Aruser@s "no se habla de otra cosa" después de que una cámara haya captado el momento en que la esposa del presidente le da en el rostro justo al abrirse las puertas del avión presidencial, que acababa de aterrizar en Vietnam para comenzar una gira por Asia.

Como explica Marc Llobet en el vídeo, la tensión y la distancia entre el matrimonio se palpa también fuera del avión: "Bajando las escaleras ella opta por no apoyarse en el brazo de su marido y también ha habido pocas miradas e interacción en el resto de actos". Alfonso Arús destaca que "las imágenes fuera del avión distan frialdad" mientras que las del manotazo le cuesta "interpretarlas": "Si realmente no es una broma, es una agresión, es un manotazo".

"Yo no creo que la pareja esté para manotazos en el avión porque aun no siendo consciente de que estás siendo grabado, dentro del avión hay más gente", explica el presentador, que asegura que lo ve "muy arriesgado". Sin embargo, en el plató analizan que la cara de Macron "no es de broma". Por su parte, Andrés Guerra explica que el argumento dado es que era "una broma entre ellos", algo que se ha dicho "que siempre hacen antes de un acto público para aligerar tensión".

No obstante, el colaborador de Aruser@s afirma que "no cuela": "Primero por la cara de él, luego ni se miran y han dado encima tres explicaciones". Por su parte, Alfonso Arús asegura que le cuesta "creer que una pareja tan acostumbrada a fingir se les vaya la mano de esta forma". Por otro lado, Angie Cárdenas destaca que "el que está haciendo todo el esfuerzo es Macron, ella no". "Mari Puri no hace ningún esfuerzo", resalta el presentador en el vídeo, donde destaca que "sabiendo que ha pasado ese incidente no le costaba nada coger del brazo al marido". "Ella ha querido que se note", insiste Angie Cárdenas.

Macron habla del manotazo

Emmanuel Macron, presidente de Francia, ha reaccionado a la polémica suscitada por el manotazo que le dio su mujer al aterrizar en el aeropuerto de Hanói, quitándole importancia y asegurando que estaban "bromeando". "Se han dicho muchas estupideces. Mi esposa y yo estábamos bromeando, como solemos hacer", ha asegurado Macron.