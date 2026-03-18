Alfonso Arús, sobre la madre y el hijo que han arrancado media oreja a un profesor: "La madre dirá que ha sido el hijo"

Una madre y su hijo han sido detenidos por arrancarle media oreja a un profesor de un mordisco, aunque todavía no se sabe quién de los dos ha dado el bocado. Alfonso Arús asegura en Aruser@s que tiene claro lo que va a pasar.

Ha ocurrido en Alcoy (Alicante). Una madre y su hijo acudieron al centro para hablar con el profesor de uno de los hermanos del menor, pero la conversación terminó derivando en una pelea. Durante la trifulca, al docente le arrancaron parte de una oreja, aunque por el momento no se ha podido determinar con exactitud quién fue el autor de la agresión.

"Cuando llega la Policía se encuentran que le estaban realizando la técnica del mataleón para inmovilizarle", informa Alba Sánchez en Aruser@s. El profesor fue trasladado posteriormente a un hospital, donde será intervenido para reconstruirle la oreja, y los hechos ya están siendo investigados.

A raíz de este suceso, numerosas voces reclaman un endurecimiento de los protocolos de protección para los profesionales de la enseñanza en España. "Pero es que si el niño ve que la madre actúa así, ¿qué es lo que no va a hacer el niño?", lamenta Angie Cárdenas.

Por su parte, Alfonso Arús pronostica que la madre acabará asegurando que quien dio el mordisco fue el hijo, "porque es menor de edad".

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