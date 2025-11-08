El vídeo viral del profesor que llega borracho a la escuela: "Le falta un zapato, que es el símbolo de que vas muy perjudicado"

"Qué poca vergüenza llegar así. Vete a tu casa a dormir la mona y di que te encuentras mal", dice María Moya en el plató de Aruser@s tras ver el vídeo viral de este profesor que llega borracho a la escuela.

"Lo de este fin de semana ha sido antológico", revela Alfonso Arús en Aruser@s antes de dar paso a este vídeo viral que nos lleva con un travelling de visita por un colegio.

La cámara se detiene en un hombre que está tumbado en los pasillos del centro escolar, semiinconsciente. Él es el profesor y está completamente borracho.

"Le falta un zapato, que es el símbolo de que vas muy perjudicado", destaca Òscar Broc entre risas. "Qué poca vergüenza llegar así. Vete a tu casa a dormir la mona y di que te encuentras mal", dice María Moya.

El presentador del programa de laSexta no puede aguantar las carcajadas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.