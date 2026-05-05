El viral del 'sí, quiero' de la novia que se pasa con el vino y el cura reacciona al instante

En Aruser@s, Alfonso Arús muestra un divertido momento durante una boda en una iglesia que ha desatado las risas en el plató.

En Aruser@s, Alfonso Arús ha presentado un viral del momento del 'sí, quiero' en una iglesia, donde el sacerdote ofrece la copa de vino a la novia durante la ceremonia.

Sin pensárselo dos veces, la novia empieza a beber con entusiasmo y casi se termina el contenido de la copa, ante la sorpresa de los asistentes. La reacción del párroco es inmediata: antes de que pueda acabárselo, le retira la copa de las manos, provocando las risas de todos los presentes.

"¡Se ha bebido todo el copazo, que está bien!", bromea Óscar Broc en el plató mientras el equipo comenta la escena.

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