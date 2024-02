Aunque al ver las imágenes de las cámaras de seguridad parezca que Carmen Sánchez lo ha hecho más veces, lo cierto es que nunca se había enfrentado a una situación así. Se encaró a un hombre que entró en la farmacia de Málaga en la que trabaja, sin camiseta, descalzo, gritando y muy violento, rompiendo todo lo que encontraba a su paso.

"Tiró todo lo del mostrador. Le dije: 'Vete, coge tus cosas y vete'. Pero él no se iba'", cuenta esta técnica en farmacia a laSexta.

Asegura que el individuo la empujó y fue entonces cuando, sin pensárselo, lo redujo con la maniobra del mataleón. "Él medía 1,80. Yo mido 1,60, soy muy bajita. Le di en la rodilla para que se agachara y cogerlo del cuello, presionar el codo, tirarlo e inmovilizarlo".

Y una vez en el suelo aguantó en esa posición hasta que llegó la Policía. "Fueron los diez minutos más largos de mi vida. Yo no quería nada más que retenerlo. Pensé: 'Este de aquí no se va hasta que llegue la Policía'". Su destreza con esta técnica tiene una explicación. A sus 23 años practica kick boxing y defensa personal. Empezó cuando tenía 17 años y fue su madre quien la apuntó a las clases. "Para que pueda ir tranquila por la calle", explica.

Aunque no imaginó que tuviera que actuar con la bata blanca. El susto, dice, fue tremendo: "Ahora veo el vídeo y me río, pero en ese momento lloraba y temblaba".

Replace this text with the error page you would like to serve to clients if your origin is offline.

Su jefa le ha dado las gracias por defender así la farmacia. "Le echó valentía, pero yo le he dicho que su seguridad va por delante". La Policía ha detenido al hombre por desórdenes públicos y daños.