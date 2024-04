Luis Miguel celebra su cumpleaños en Las Vegas junto a Paloma Cuevas en uno de los locales más de moda de la ciudad. "Aquí vemos cómo llegaban cogidos de la mano", destaca Tatiana Arús, que detalla que también iba acompañados de la hija del cantante.

Sin embargo, Alfonso Arús destaca que "una vez que has tenido de novia a Mariah Carey, ya has llegado al top": "Mira las fotos de Mariah cuando estaba con Luis Miguel. Eso era una pareja". "¿Tú has visto esto? Esto no se puede superar", insiste el presentador de Aruser@s, que afirma que "una vez que has tenido de novia a Mariah Carey, ya te puedes retirar": "Todo lo que venga será para abajo".

Alba Gutiérrez destaca que Mariah "también pilló al mejor Luis Miguel". "Es que el Luis Miguel que pilla Mariah es el bueno", destaca Alfonso Arús, que da la razón a la colaboradora.