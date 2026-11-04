Alfonso Arús recuerda sus caramelos favoritos de la infancia en el Día Mundial del Caramelo

Con motivo del Día Mundial del Caramelo, los colaboradores de Aruser@s han echado la vista atrás para recordar los dulces que más les gustaban cuando eran pequeños.

Alfonso Arús ha aprovechado esta celebración del Día Mundial del Caramelo para recordar cuáles marcaron su infancia. "Yo soy de las marcas pobres, de las segundas marcas, era de 'Mix'", ha compartido el presentador, provocando que sus compañeros también se animaran a desvelar sus preferencias.

Angie Cárdenas ha confesado que ella era más de 'El Caserío con piñones', mientras que el presentador de Aruser@s ha reivindicado uno de los clásicos más populares: "Toda la vida la marca buena era 'Sugus', del color naranja y amarillo", ha asegurado.

Por su parte, Rocío Cano ha puesto el foco en los dulces tradicionales de distintos lugares de España, que también forman parte de los recuerdos de muchas generaciones. "Por ejemplo, las violetas en Madrid o los adoquines en Zaragoza", ha señalado la tertuliana.

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