Alfonso Arús compara la precampaña electoral con la llegada de la Navidad a Aruser@s: "Vamos a dosificar"

El presentador de Aruser@s bromea con el adelanto de los villancicos y los adornos navideños y asegura que, a este ritmo, la temporada se hará "más larga que la convocatoria de elecciones".

La Navidad todavía no ha llegado, pero Mariah Carey y David Bisbal ya empiezan a hacerse notar. En Aruser@s han comentado el adelanto de la decoración navideña y el regreso de los clásicos musicales de estas fechas, una situación que ha llevado a Alfonso Arús a lanzar una advertencia: hay que "dosificar" el espíritu navideño.

"Vamos a dosificar el tema navideño, que se va a hacer más largo que la convocatoria de elecciones", ha bromeado el presentador, que ha rematado con otra pulla: "Se está haciendo muy lenta la precampaña".

La comparación ha surgido mientras los colaboradores comentaban cómo David Bisbal ya ha empezado a guardar los adornos de Halloween para sacar los de Navidad. Una anticipación que, a juzgar por la reacción de Arús, amenaza con alargar las fiestas mucho antes de que lleguen.

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