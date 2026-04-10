Alfonso Arús, sobre Kiko Rivera: "¿De verdad os sorprende que hable mal de sus ex si ha hablado mal de su familia?"

Alfonso Arús repasa en 'zascas' la última pulla de Carmen Lomana a Kiko Rivera, donde la empresaria ha asegurado que "le pondría un esparadrapo en la boca para que no hable más".

En el espacio de los 'zascas' de Aruser@s,Alfonso Arús comenta la última crítica de Carmen Lomana a Kiko Rivera durante su participación en el programa 'Las Mañanas de Kiss'.

"Tiene una cara que se la pisa. No se puede ser tan hipócrita. Para odiar a alguien lo tienes que querer, y yo a Kiko no le he querido nunca, entonces ¿por qué le voy a odiar?", carga la empresaria contra el hijo de Isabel Pantoja, criticando, además, su actitud, asegurando que "se mete él solo en el ojo del huracán".

"Canta como un perro afónico. ¡Yo le pondría un esparadrapo en la boca para que no hable más!", ha sentenciado.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores comentan el 'dardazo' de Lomana. "¿Alguien de verdad pensaba que Kiko no iba a hablar?", ha planteado Alfonso Arús en referencia a la guerra mediática entre el artista e Irene Rosales: "¿De verdad os sorprende que hable mal de sus ex cuando ha hablado mal de toda su familia?",ironiza presentador del programa.

"Si pones a caldo a tus ex, ellas te replican y tú vuelves a ir, ¡esto es un negocio!", ha zanjado Angie Cárdenas, señalando que no le sorprende que Kiko responda públicamente.