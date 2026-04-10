Ahora

Zascas

Alfonso Arús, sobre Kiko Rivera: "¿De verdad os sorprende que hable mal de sus ex si ha hablado mal de su familia?"

Alfonso Arús repasa en 'zascas' la última pulla de Carmen Lomana a Kiko Rivera, donde la empresaria ha asegurado que "le pondría un esparadrapo en la boca para que no hable más".

Alfonso Arús, sobre Kiko Rivera: "¿De verdad os sorprende que hable mal de sus ex si ha hablado mal de su familia?"

En el espacio de los 'zascas' de Aruser@s,Alfonso Arús comenta la última crítica de Carmen Lomana a Kiko Rivera durante su participación en el programa 'Las Mañanas de Kiss'.

"Tiene una cara que se la pisa. No se puede ser tan hipócrita. Para odiar a alguien lo tienes que querer, y yo a Kiko no le he querido nunca, entonces ¿por qué le voy a odiar?", carga la empresaria contra el hijo de Isabel Pantoja, criticando, además, su actitud, asegurando que "se mete él solo en el ojo del huracán".

"Canta como un perro afónico. ¡Yo le pondría un esparadrapo en la boca para que no hable más!", ha sentenciado.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores comentan el 'dardazo' de Lomana. "¿Alguien de verdad pensaba que Kiko no iba a hablar?", ha planteado Alfonso Arús en referencia a la guerra mediática entre el artista e Irene Rosales: "¿De verdad os sorprende que hable mal de sus ex cuando ha hablado mal de toda su familia?",ironiza presentador del programa.

"Si pones a caldo a tus ex, ellas te replican y tú vuelves a ir, ¡esto es un negocio!", ha zanjado Angie Cárdenas, señalando que no le sorprende que Kiko responda públicamente.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Albares subraya que "a un soldado español no se le retiene ni se le toca ni un solo segundo" y carga contra el PP por "minimizar" el suceso: "Es vergonzoso"
  2. Máxima tensión a 24 horas del inicio de las negociaciones de paz: Irán amenaza con no sentarse en la mesa mientras Israel mantiene su ofensiva en Líbano
  3. El PP da la callada por respuesta ante los insultos racistas de Abascal: "Mientras tenemos ahí a Juanma Moruno..."
  4. La Fiscalía recurre ante el Constitucional la condena del Supremo contra García Ortiz
  5. Los peligros que enfrenta Artemis II en su inminente amerizaje: de la velocidad de 40.000 km/h a las fuerzas que pueden aplastar a los astronautas
  6. "¡Manos a la espalda! Tiene sangre": el momento de la detención de los acusados de matar a su vecino en Benimàmet