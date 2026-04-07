Kiko Rivera denuncia acoso en redes y arremete contra Irene Rosales: "Las máscaras se están cayendo"

"Lola y yo estamos siendo objeto de una cantidad de insultos, faltas de respeto y ataques personales que no me merezco", asegura Kiko Rivera, que carga contra Irene Rosales, su exmujer.

Kiko Rivera ha lanzado un duro comunicado denunciado acoso en las redes sociales contra su pareja y contra él. "Lolay yo estamos siendo objeto de una cantidad de insultos, faltas de respeto y ataques personales que no me merezco", ha asegurado el hijo de Isabel Pantoja, que ha explicado que el viernes volvía a televisión. "Es un acoso constante un juicio público en el que parece que todo vale contra nosotros", ha criticado.

"Lo único que quiero es poder hablar sin perder los papeles", ha afirmado el dj, que ha asegurado tajante que ya no se va a "callar más": "Si lo que voy a decir no gusta, no es mi problema". Además, Kiko Rivera ha destacado que "las máscaras ya se están cayendo".

Tras leer el comunicado, Tatiana Arús afirma que le ha sorprendido mucho que arremeta de esta forma contra Irene Rosales mientras ahora todo es perfecto con su madre, Isabel Pantoja. Por su parte, Alfonso Arús desvela que le ha sorprendido que diga que ahora va a ir a la tele a decir las verdades: "O sea, todas las otras veces que ha ido no las ha dicho".

"Está en la tele cada rato", afirma rotundo Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús recuerda que "Kiko había dicho que no iba a volver air a un plató a hablar de su familia".

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