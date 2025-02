Alfonso Arús, sobre la hija de Anabel Pantoja: "¿La mejor manera de proteger al menor es que en unos años dude de si sus padres intentaron maltratarle?"

La investigación sobre los motivos del ingreso de la hija de Anabel Pantoja sigue abierta y ahora se centra en recuperar las imágenes de las cámaras de seguridad del parking del centro comercial en el que la pequeña Alma comenzó a presentar síntomas de la condición que provocó su ingreso hospitalario el pasado mes de enero, cuando solo tenía 40 días de vida.

En Aruser@s, Javier Ricou ofrece las últimas novedades del caso, mientras que Alfonso Arús plantea un debate a propósito de las filtraciones que han llegado hasta los medios de comunicación acerca de las posibles lesiones de la niña. "Todo eso se hace, teóricamente, en aras de la protección de la menor. Entonces, ¿la mejor manera de proteger a un pequeño es que dentro de diez años sepa que sus padres posiblemente intentaron maltratarle y que entró con una enfermedad concreta en un centro hospitalario?", se pregunta.

El presentador defiende que "la prensa del corazón ha tenido un comportamiento ejemplar" hasta el momento de la filtración: "la prensa del corazón jamás dijo el motivo por el que había ingresado la bebé y jamás se especuló con diversas opciones al respecto. Es todo a raíz de una filtración de la que luego se hacen eco los medios de comunicación".

En la misma línea, Angie Cárdenas se pregunta si era necesario que todo esto trascendiera. "¿Esto es legal? No puedo llegar a entender que algo tan susceptible con información de un menor pueda transcender", reflexiona. En el plató, los colaboradores aseguran que, durante al menos dos semanas, nunca se pensó que el motivo del ingreso de Alma fuera un posible caso de maltrato infantil. "En todo momento pensábamos que tenía una enfermedad, una fiebre. La gente que fue a visitarla, tampoco lo sabía", asegura la tertuliana.

"Yo no pregunto si el periodista tiene que hacer o no bien su trabajo. Yo lo que pregunto es, si lo que se busca es proteger al menor, ¿la mejor manera de proteger al menor es que dentro de unos años, aún siendo menor, dude de si sus padres han intentado maltratarle o no?", insiste Alfonso Arús. Javier Ricou destaca el hecho de que probablemente, este caso se archivará pronto y que, cuando se archive, ya ni siquiera será noticia.