Comunicado de Anabel Pantoja ante el presunto delito de maltrato infantil a su hija: "Esto es una pesadilla, pero confío en la justicia"

La influencer y sobrina de Isabel Pantoja, Anabel Pantoja, ha roto su silencio para defenderse de las acusaciones de maltrato infantil que han recaído sobre ella y su pareja, David Rodríguez, después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria haya abierto una investigación contra ellos. "Me duele tener que hacer este vídeo para defenderme de algo que no ha sucedido. Esto es una pesadilla, pero confío en la justicia", comenzaba este comunicado que ha lanzado a través de su cuenta personal de Instagram y en la que aparece visiblemente afectada.

Tras esto ha señalado que, Alma, que así se llama su hija, y que estuvo ingresada 16 días en el hospital -desde el 11 hasta el 27 de enero- con apenas un mes y medio de vida; ya está "en casa con sus padres, sana y feliz".

En este vídeo, Anabel Pantoja ha explicado que el ingreso de su hija en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria se debió a una "crisis puntual" en la que ellos, como padres primerizos, "reaccionaron yendo al hospital". Allí les aplicaron un "protocolo rutinario", que entienden que es el resultado de la enorme protección que se da a los menores.

Sin embargo, cuando pasaron los médicos a las autoridades el parte de su bebé de apenas 40 días de vida, se les cayó "el mundo al suelo" e hizo que se preguntaran "cómo podía ser y qué había pasado" para que se les aplicara este protocolo rutinario. "Está siendo una situación muy desagradable para nosotros", ha recalcado la sobrina de la tonadillera en este comunicado, que ha preferido hacer "de tú a tú", en vez de a través de "abogados y representantes".

Tras esto, la influencer ha señalado que tuvieron que contar ante el juez, este lunes 27 de enero, lo ocurrido. "Estuvimos el lunes contando la verdad sin defendernos ni nada", ha sostenido, y ha asegurado que ellos, lo único que han hecho es "amar y cuidar" a su hija Alma. Por eso, se comprometen a colaborar con la Justicia en todo lo que sea necesario con el fin de que esta situación se resuelva lo antes posible.

Por otro lado, Anabel Pantoja ha hecho mención a las "barbaridades" que se han dicho a raíz de que se publicara esta información en los medios de comunicación y las ha condenado enérgicamente. "Me duele en el alma que se nos esté acusando de algo que no hemos hecho", ha lamentado, y ha prometido que no se quedará quieta con estas acusaciones. "Eso que está sucediendo ahora, absolutamente todo, lo pillaré dentro de un tiempo, porque no me voy a quedar quieta", ha señalado.

"Ahora mismo tengo la cabeza en la salud de Alma y en que todo esto se resuelva", ha continuado este comunicado, en el que pide comprensión a la prensa y seguidores ante la delicada situación que están atravesando. "Espero que entendéis el doloroso momento que estamos pasando", ha agregado, y ha agradecido los mensajes de otros "muchos padres", que han atravesado una situación similar, que se han puesto en contacto con ellos.

"Es una situación injusta y me cuesta comprenderla. Estoy tranquila porque Alma está en casa con sus padres sana y feliz. Estamos deseando seguir colaborando con la Justicia y que esta pesadilla termine para poder vivir nuestra vida", ha concluido Anabel Pantoja este comunicado.

Investigados por la justicia

En la mañana de este jueves, se conocía que Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, están siendo investigados por un posible delito de maltrato infantil en el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria. Así lo ha notificado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Según indica la información del TSC, la intervención de la Justicia está motivada por la remisión del centro médico al juzgado de guardia de un parte de lesiones sobre el estado de la menor, fechado a 17 de enero. El contenido de este informe fue ratificado por un peritaje del médico forense.

La investigación que se ha abierto tiene como fin aclarar las causas y el mecanismo de producción de lesiones apreciadas en la bebé, en aras de proteger a ésta y considerando únicamente su interés superior.