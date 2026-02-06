La increíble valentía de Austin Appelbee, el niño de 13 años que nadó 4 kilómetros para salvar a su familia

Varados en alta mar por una fuerte corriente, una madre, preocupada por sus dos hijos pequeños, pidió a su hijo mayor que nadara 4 kilómetros hasta la orilla para buscar ayuda y salvar a la familia.

Hay historias heroicas que merecen ser contadas, y este es uno de esos casos que Aruser@s ha querido destacar. Austin Appelbee, un chico de 13 años se ha convertido en un héroe mundial tras nadar 4 kilómetros para poner a salvo a su familia.

La aventura ocurrió durante unas vacaciones en Australia, mientras la familia practicaba kayak. Una fuerte corriente los dejó varados en alta mar, con la madre preocupada por sus dos hijos pequeños. Fue entonces cuando pidió ayuda a su hijo mayor: que nadara hasta la orilla para buscar auxilio.

Sin dudarlo, el niño nadó 4 kilómetros durante casi dos horas, y después corrió 2 kilómetros adicionales hasta encontrar ayuda. Gracias a su valentía, toda la familia pudo ser rescatada cuando ya anochecía.

"Ahora él ha ocupado muchas portadas, pero lo que repite es que únicamente quería salvar a su familia", detalla Alba Sánchez desde el plató.

Los tertulianos de Aruser@s aplauden la heroicidad del joven. "Cuando envías a tu hijo a salvarte la vida, el cargo de conciencia es brutal; siempre piensas en que le pueda pasar algo", asegura María Moya.

