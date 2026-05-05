Alfonso Arús, sobre el estilismo de Georgina Rodríguez en la Met Gala 2026 inspirado en la Virgen de Fátima: "Le encantaría ser Rosalía"

En Aruser@s, reaccionan a los 'looks' más comentados de la Met Gala 2026, que volvió a convertir el Museo Metropolitano de Arte en el epicentro del espectáculo reuniendo a estrellas como Beyoncé, Nicole Kidman, Madonna, Georgina Rodríguez o Heidi Klum.

El Museo Metropolitano de Arte ha vuelto a brillar con la Met Gala 2026 celebrada anoche, una de las ediciones "más esperadas", tal y como ha destacado Tatiana Arús en el plató de Aruser@s. En consonancia con el tema de la exposición, 'La moda es arte', el dress code animó a los asistentes a convertirse en auténticos lienzos vivientes.

La alfombra roja arrancó con una actuación de cantantes y bailarines que interpretaron 'Somebody Who Loves Me' de Whitney Houston, dando paso a una noche repleta de espectáculo.

En Aruser@s,Tatiana Arús ha repasado algunos de los looks más virales. Desde Laura Sánchez, presidenta de honor de la gala vestida de Schiaparelli, hasta una deslumbrante Nicole Kidman con un vestido rojo de Chanel completamente cubierto de lentejuelas.

Uno de los momentos más comentados fue el regreso de Beyoncé, que llevaba diez años sin acudir al evento y apareció acompañada de su hija y su marido. También volvió a la gala Georgina Rodríguez con un vestido inspirado en la Virgen de Fátima. "Le encantaría ser Rosalía", ha comentado Alfonso Arús al analizar su estilismo. "Lo que está enseñando es un rosario que ha diseñado ella misma y que cuesta siete millones de euros", ha desvelado la tertuliana.

Por su parte, Heidi Klum sorprendió con una caracterización total: "Se transformó en una auténtica escultura renacentista; más que horas de maquillaje, hay horas de producción", ha apuntado Tatiana.

Katy Perry apareció con una máscara plateada y blanca. "Si no quieres hablar con nadie, solo tienes que venir como ella", ha bromeado Tatiana, a lo que Alfonso ha añadido: "Entre esto y los robots humanoides que estamos viendo últimamente, no hay mucha diferencia".

Madonna se inspiró en la representación de Leonora Carrington en 'La tentación de San Antonio', mientras que Cardi B arriesgó con un vestido negro transparente de Marc Jacobs.

Quien aportó "mucha fantasía" fue la deportista china Eileen Gu, que desfiló con un vestido formado por más de 15.000 burbujas. "Además, llevaba una máquina de burbujas dentro del vestido; imagino que durante la gala se las irían rellenando", ha comentado Tatiana.

Irina Shayk apostó por un look con relojes que recordaba a una "Venus moderna", mientras que Janelle Monáe lució un diseño a medida de Christian Siriano confeccionado con musgo. "Para el año que viene propongo uno de sargazo", ha comentado entre risas Alfonso Arús.

También destacaron las estructuras impresas en 3D, como la de la cantante de Blackpink, que llevaba una recreación de sus propios brazos para sostener el velo.

En el vídeo puedes ver el resto de estilismos y las reacciones completas de los colaboradores de Aruser@s.