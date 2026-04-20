Katy Perry pasa de las monedas y sumerge su tarjeta de crédito en la Fontana di Trevi: "La sumerge y se le escapa"

"Katy Perry es una estrella y no puede ir con moneditas", ironiza Alfonso Arús al ver en este vídeo cómo la cantante ha sumergido su tarjeta de crédito para pedir un deseo en la Fontana di Trevi, en Roma.

Katy Perry ha compartido un vídeo en sus redes sociales durante su visita a la Fontana di Trevi, en Roma, Italia. La cantante le ha pedido un deseo "a la desesperada" a la Fontana "colocando la Visa", afirma Alfonso Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia cómo la artista deja su tarjeta de crédito en el agua de la fuente, conocida por ser el lugar donde los turistas lanzan una moneda mientras piden un deseo. "La sumerge y, por un momento, se le escapa cuando la suelta", explica Tatiana Arús.

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