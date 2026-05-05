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Las '3 A' que tienen que darse para que el amor sea de verdad: "Atracción, Afecto y Admiración"

Amar desde el cuerpo, el corazón y la mente. Eso es amor de verdad, asegura la psicóloga Emma Goberna en este vídeo viral que recoge Aruser@s en la sección 'Top expertos'.

Las '3 A' que tienen que darse para que el amor sea de verdad: "Atracción, Afecto y Admiración"

"Si tenemos dos y nos falta una, ya no será amor", advierte Alfonso Arús en Aruser@s después de escuchar la teoría viral de las '3 A' que enuncia la psicóloga Emma Goberna: "Si alguien te despierta deseo a nivel sexual, eso es atracción, no amor. Si tienes mucha conexión con alguien y puedes hablar con él durante horas, eso es afecto, no amor. Si te parece una persona a nivel mental, es admiración, no amor". Según indica, el amor tiene que combinar estas tres 'A', es decir, "amar desde el cuerpo, el corazón y la mente". En el plató del programa de laSexta, Elizabeth López pone como ejemplo a todas aquellas personas que creen que se han enamorado de su mejor amigo, pero se equivocan. Alfonso Arús tiene claro por qué: "Porque es feo".

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