Alfonso Arús estalla tras filtrarse el parte médico de Shakira: "No es normal que al día siguiente todos lo sepan"

Alfonso Arús no da crédito al saber que se ha filtrado el parte médico del ingreso de Shakira en el hospital. "El hospital debe velar por el secretismo más absoluto", critica el presentador en este vídeo.

Alfonso Arús critica duramente en este vídeo de Aruser@s que se haya filtrado el parte médico de Shakiradurante su estancia en el hospital por una gastritis. "Nos parece muy mal", destaca rotundo el presentador de Aruser@s, que critica: "El hospital debe velar por el secretismo más absoluto y, lo que no es normal es que al día siguiente todo el mundo sepa lo que ha pedido un paciente".

Al parecer, uno de los trabajadores de la clínica de Lima en la que ingresó la cantante habría realizado fotografías de la lista de medicamentos que usó Shakira. Un hecho que ha desatado la polémica en Perú, donde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha escrito un mensaje en redes sociales reaccionando al caso: "Su difusión y uso sin autorización o consentimiento constituyen una violación al derecho a la intimidad sancionada con multas". Además, desde el Ministerio se ha recordado a los centros de salud que deben "disponer las medidas de protección de datos personales y dar estricto cumplimiento" a la ley.

Por su parte, la clínica en la que estuvo ingresada Shakira habría reaccionado con el siguiente comunicado, según han informado los medios del país: "En línea con lo mencionado, el acceso a las historias clínicas de los pacientes está restringido al médico tratante según corresponda".

Shakira agradece el apoyo

Por su parte, la artista colombiana, que ha reanudado su tour tras el alta, no se ha pronunciado sobre la polémica. Sin embargo, Shakira sí ha querido mandar un mensaje de agradecimiento a sus fans por el apoyo recibido tras su ingreso en el hospital: "Gracias a todos por los mensajes de cariño, por la fuerza que me han dado". "Por ustedes estoy aquí, así que gracias por apoyarme siempre, en las buenas y en las no tan buenas", ha afirmado Shakira.