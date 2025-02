Alfonso Arús, tras el alta de Shakira en el hospital por una gastritis: "No saturemos los hospitales"

"Shakira tiene que ir al hospital porque necesita un certificado para anular el concierto, pero si no eres ella no tienes que ir, si son gases o un virus intestinal, con unos días en casa se cura", afirma Alfonso Arús.

Shakiraha reanudado su gira 'Las mujeres ya no lloran' tras pasar por el hospital por una gastritis. "Al final pasa en las mejores familias, comes un poco, tienes gases y hay que expulsarlos", destaca Alfonso Arús en el vídeo principal de esta noticia, donde también reflexiona sobre la sanidad.

"Shakira es una estrella y tiene que ir al hospital porque necesita un certificado para anular el concierto, pero si no eres ella no tienes que ir, porque aunque no fueran gases y fuera un virus intestinal, con dos o tres días en casa se cura, no saturemos los hospitales".

Comunicado de Shakira

Hace unos días, Shakira emitió un comunicado para informar a sus fans que se ha visto obligada a posponer su concierto en Perú por problemas de salud. "Lamento comunicarles que tuve que acudir de urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento", escribió la artista colombiana en sus redes sociales.