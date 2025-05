Manuel Turizo, de las bromas de Edurne por cómo baila La Macarena: "Tengo 24 años, no me ha tocado"

Manuela Turizo responde a los bromas de Edurne en La Voz Kids sobre cómo baile La Macarena: "En Colombia se baila pero tengo 24 años, no me ha tocado, es de los años 90 y yo soy de los 2000".

Alfonso Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia la reacción de Manuel Turizo al escuchar en el plató de La VozKids 2025 'La Macarena'.

Los coaches de La Voz Kids, Edurne, Lola Índigo y David Bisbal se ponen a bailar la conocida coreografía en el plató mientras Turizo intenta seguirles el ritmo y los pasos.

"Su Macarena es así", bromea Edurne al imitar cómo baile el hit Manuel Turizo, al que le pide que, al menos, mueva algo la cadera: "Una caderita, Manu".

"Voy soltándome poco a poco", confiesa el artista a Edurne. Y es que Manuel Turizo asegura que aunque en Colombia se baila la Macarena, él es demasiado joven: "Sé que me veo viejo, pero tengo 24 años, no es que me haya tocado, creo que eso es de los años 90 y yo soy de los 2000".