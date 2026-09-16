Alfonso Arús elige las tres cualidades imprescindibles en su pareja: "Atractiva, fiel y divertida"

¿Atractiva, fiel, inteligente, ambiciosa, divertida, independiente, detallista o estable emocionalmente? Los colaboradores de Aruser@s se enfrentan al reto de escoger solo tres cualidades imprescindibles en una pareja.

Si solo pudieran elegir tres cualidades para su pareja, ¿con cuáles se quedarían? Atractiva, fiel, inteligente, ambiciosa, divertida, independiente, detallista o estable emocionalmente. Los colaboradores de Aruser@s tienen que tomar una difícil decisión.

Alfonso Arús lo tiene claro y escoge atractiva, fiel y divertida. Hans Arús, en cambio, se decanta por estabilidad emocional, fidelidad e inteligencia."Entonces, una persona que no te atraiga...", responde el presentador del programa, a lo que Hans responde: "Bajo mis ojos tiene que ser atractiva, si no, no sería mi pareja". Alfonso Arús, sin embargo, le recuerda que la pregunta obliga a escoger solo tres: "Una cosa es escoger tres factores y otra cosa es dar por hecho que la persona es lerda", bromea.

La lista de prioridades continúa con el resto de colaboradores. "¿Aquí nadie coge detallista?", se sorprende Angie Cárdenas, que asegura que ella sí incluiría esta cualidad entre sus imprescindibles. Mientras Rocío Cano, por su parte, no tiene ninguna duda: "Yo, divertida, seguro", una elección con la que también coincide Paula Silvestre.