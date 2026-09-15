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Alfonso Arús ironiza tras la suspensión del concierto de Isabel Pantoja por una "indisposición": "Qué mala suerte"

"Qué mala suerte, cinco minutos antes, son los nervios", ironiza Alfonso Arús después de conocer que Isabel Pantoja ha tenido que suspender su concierto en 'Isla Bonita Love Festival'.

Alfonso Arús ironiza tras la suspensión del concierto de Isabel Pantoja por una "indisposición": "Qué mala suerte"

Isabel Pantoja ha tenido que suspender su participación en 'Isla Bonita Love Festival'. "Ella era la encargada de dar comienzo al festival", explica Tatiana Arús, que destaca que se le había visto "unas horas antes y estaba muy sonriente".

Al parecer, la cantante habría tenido "una indisposición". "Qué mala suerte, cinco minutos antes", ironiza Alfonso Arús en este vídeo, donde destaca que "son los nervios".

"Para mí que comió un tentempié y le sentó", explica, por su parte, Tatiana Arús.

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