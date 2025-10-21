Ahora
Alba Carrillo confiesa que se vuelve de América Latina con "algunos teléfonos en la maleta": "Todo abierto siempre"

Viral

"Íbamos tan desarrapadas que yo no me veía en situación de hacer nada", asegura Alba Carrillo de su viaje a América Latina, del que, sin embargo, se vuelve con "algunos teléfonos en la maleta".

Alba Carrillo ha atendido a los medios de comunicación en el aeropuerto tras volver a España de su viaje por América Latina. "No me ha dado tiempo a hacer nada", asegura la colaboradora de televisión sobre si ha conocido a alguien interesante. Es más, la modelo confiesa que ella iba "con la intención", pero que ha tenido "que trabajar tanto" que no le ha dado tiempo a conocer a nadie en profundidad.

"Además, íbamos tan desarrapadas que yo no me veía en situación de hacer nada", asegura Alba Carrillo, que, sin embargo, destaca que tiene "algunos teléfonos en la maleta". "Pero consumado no porque yo tengo que ir bien para poder gestionar las cosas adecuadamente", asegura la modelo, que, preguntada sobre si sigue con el corazón abierto, responde divertida: "¡Todo abierto siempre!".

"Me encanta este titular", afirma, entre risas, Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús destaca el "optimismo".

