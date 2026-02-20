Alfonso Arús, sobre el discurso de Maluma y su "cambio radical" en los Premios Lo Nuestro: "Los cantantes chochean"

Alfonso Arús alucina con el "radical cambio" de Maluma en los Premios Lo Nuestro, en Miami: "Pasan de ser los malotes del reino a los papis a los que se les cae la baba".

Tatiana Arús enseña los momentos más destacados de los Premios Lo Nuestro 2026, como el percance que sufrió Thalía con sus zapatos justo antes de subir al escenario. "Sin esos zapatos no hay baile, y si no hay baile no hay Thalía", aseguraba el presentador de los Premios en este vídeo, donde Alfonso Arús confiesa que cree que está todo "guionizado".

Por otro lado, la colaboradora enseña la actuación de Thalía, que interpretó 'Dancing Queen', de Abba. Por su parte, Melodytambién ha versionado un tema de otro artista. Y es que la cantante española sorprendió al no cantar 'Diva', su canción de Eurovisión, sino el conocido tema de Raffaella Carrà 'Hay Que Venir Al Sur'. Por su parte, Paloma San Basilio, que recibió el Premio a la Excelencia por sus 50 años de carrera cantó a dúo con Sofía Reyes.

Maluma, por su lado, aprovechó su premio para saludar por televisión a su hija y dedicarle unas bonitas a su pareja: "Susi, te amo, gracias por todo esto". Alfonso Arús analiza el discurso del artista y asegura que "los cantantes con la edad chochean": "Es una cosa que es evidente, no puedes pasar de salir rodeado de mujeres a hablar de la hija". "Si no quieres mantener el perfil porque vas cumpliendo años vale, pero es un cambio muy radical", reflexiona el presentador de Aruser@s, que reflexiona sobre el cambio: "Pasan de ser los malotes del reino a los papis a los que se les cae la baba".

Tatiana Arús piensa que "es un lavado de imagen" mientras que Alba Gutiérrez destaca que un artista "tiene que separar su personaje público del personal". Por último, Tatiana Arús enseña el premio que recibió Juanes, cuyo discurso tampoco convence a Alfonso Arús: "Está igual, pero la chapa que pegan los cantantes cuando suben a recoger premios...".

