Alfonso Arús desvela uno de los secretos mejor guardados de la televisión: "Cuando se produce un aniversario de un programa..."

El creador de contenidos @lopeztips ha decidido no guardar silencio y descubrir el pastel, de manera literal. "Este de aquí es, posiblemente, el secreto más grande que tienen las bodas", asegura mientras muestra un vídeo en el que podemos ver una enorme tarta que solo tiene una pequeña porción de bizcocho. El resto es corcho, como podemos ver en estas imágenes emitidas en Aruser@s.

"Es el que cortan para la foto", aclara. "Mucha gente no lo sabe, pero esos pasteles grandísimos de tres torres no son reales. Los que se casan ahorran mucho dinero", explica el tiktoker, que asegura no haberlo sabido hasta ahora.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús tiene una confesión que hacer a sus espectadores. "Yo lo sabía en televisión. Cuando se produce un aniversario de un programa y aparecemos con esos pasteles gigantescos, gran parte de este pastel es de corcho", desvela.

Alba Gutiérrez por su parte, cuenta una anécdota de su boda, que fue celebrada en época COVID.