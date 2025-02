Alfonso Arús confiesa que tuvo un tenso enfrentamiento con una profesora de sus hijos: "Le regalé un diccionario dedicado"

"Mi hijo siempre tiene hambre a las 10:30h y el recreo es a las 11h. ¿Podría adelantar el recreo? No quiero que pase hambre. Gracias". Esta es tan solo una de las peticiones de los padres de los alumnos que comparte @maestrodecolegio en TikTok, pero ni siquiera es la más disparatada. Hay quien le pide que aparque el boli rojo para corregir (porque es un color muy agresivo) o quien quiere que su hijo sea feliz por encima de todo y pide que le suban la nota por la cara.

En Aruser@s se hacen eco de todas estas alocadas propuestas y, tras las risas, Alfonso Arús hace una impactante revelación: él fue uno de esos padres que tiene enfrentamientos con los docentes. "No voy a recordar ahora algunas de las acciones de quien os está hablando respecto a los profesores de mis hijos. Yo no he llegado a enviar estas notas, pero he regalado un diccionario, por ejemplo, a una profesora que dijo que un nombre estaba mal escrito. Se le regala un diccionario y le dices 'pa que lo veas'", reconoce con orgullo.

Angie Cárdenas, madre y pareja del presentador, añade un par de detalles más a esta historia. "Se lo dedicaste", apunta. "Es más, esta profesora te llegó a decir que tu ordenador no iba bien y que estabas desactualizado. Se cogió un mosqueo...", cuenta entre carcajadas. Eso sí, después limaron asperezas. "A veces me la encuentro", asegura, mientras dibuja un corazón con sus manos.