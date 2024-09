Cuando las cosas no salen como uno espera en una boda, la situación se puede volver incómoda para todos y muchos desearían poder borrar ese día del calendario y de sus mentes. Aprovechándose de este tipo de situaciones, Ernesto, el protagonista del viral que ha mostrado Hans Arús en el plató de Aruser@s, es el propietario de un nuevo negocio viral que ofrece destrozar bodas por 500 euros. Además, cobra "cada guantazo por 50 euros" y los desplazamientos a parte.

"Si tienes dudas o no te quieres casar y no sabes cómo negarte, no te preocupes, yo me opondré a tu enlace", comenta Ernesto en TikTok. "Quien esté apurado por casarse, es una liberación que yo entre por la puerta", asegura el 'destrozabodas'. Según cuenta, está cubierto de bodas hasta el 2 de noviembre. En esa última boda en Santiago de Compostela le han ofrecido 500 euros y otros 100 euros por el desplazamiento. En el vídeo que acompaña esta noticia puedes ver toda la explicación.

El vídeo acumula más de 173 millones de reproducciones en TikTok y los usuarios no han esperado a dejar su opinión en comentarios. "Los que se casen el 2 de noviembre en Compostela, dudando de si es su boda o no", bromea un usuario haciendo referencia a lo que cuenta Ernesto en el vídeo.