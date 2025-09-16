Teruel, la provincia donde más sexo se practica al mes: "Tanto decir 'Los amantes de Teruel, tonta ella y tonto él'..."

Un estudio determina que los turolenses son los españoles que más relaciones sexuales tienen cada mes. Además, también son los que más ganas tienen de hacer un trío. No te pierdas las reacciones de los zapeadores a este dato.

Teruel se sitúa como la provincia en la que más sexo se practica mensualmente según un estudio. En el mismo texto, además, se indica que es el lugar en el que más ganas hay de hacer un trío. "Una cosa son las ganas...", afirma Iñaki Urrutia irónico.

"En 'Conexión Aragón' salieron a preguntar a los turolenses si este estudio tiene razón", explica Isabel Forner. Un hombre cuenta que él lo practica dos o tres veces al mes. "Ya está bien con 80 años", le dice al reportero. Otra señora, por su parte, considera que tener seis relaciones sexuales al mes es "poco". Por su parte, otra mujer cree que se practica tanto sexo en Teruel "por el frío". "Te refugias y ala", añade.

"Tanto decir 'Los amantes de Teruel, tonta ella y tonto él'... tontos el resto de españoles que estamos a dos velas", comenta María Gómez. "Tontos nosotros", añade Dani Mateo. El presentador de Zapeando expone, irónico, que él, en muchas ocasiones, ha estado "a dos personas de montarme un trío".

Isabel, por su parte, confiesa no tener "ni idea" sobre ese tema y añade: "Si una persona ya da calor imagínate dos". "Nos podemos creer que tú nunca hayas estado implicada en un accidente de cama, pero, ¿que no tengas ni idea?", le 'reprocha' Mateo.