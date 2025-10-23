"Ahora entendéis los cuatro hijos": El gracioso momento de Alfonso Arús tras desvelar que dormir sin ropa mejora la salud y la fertilidad

Ahora
Alfonso Arús comparte las sorprendentes conclusiones de una bióloga sobre nuestros hábitos a la hora de dormir y, entre bromas y dudas, Marc Redondo cuestiona si la recomendación aplica también en invierno.

Alfonso Arús desvela en la sección de 'Top expertos' los sorprendentes hallazgos de una bióloga sobre nuestros hábitos a la hora de dormir.

Según señala Carolina, es mejor acostarse en la cama sin ropa "porque nos ayuda a mantener la temperatura del cuerpo ideal y mejores ciertos procesos naturales del cuerpo".

"Incluso para los hombres, para que seáis más fértiles", comenta Angie Cárdenas, a lo que Alfonso Arús responde entre risas: "Ahora entendéis los cuatro hijos".

"¿Y en invierno también tengo que ir completamente desnudo con el frío que hace?", apunta con humor Marc Redondo, lo que da pie a un animado debate sobre cómo adaptar este hábito según la estación del año y las condiciones personales.

