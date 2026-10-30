Alfonso Arús alerta del negocio en el que se han convertido las cartas Pokémon: "Es un problema"

El presentador de Aruser@s analiza un viral que muestra cómo coleccionar cartas Pokémon ha pasado de ser un juego infantil a despertar la emoción de los adultos, que ahora conocen el valor de cada ejemplar.

Las cartas Pokémon ya no son solo cosa de niños. Lo que comenzó como un juego de coleccionismo se ha convertido en todo un negocio en el que los adultos también tienen un papel protagonista. Así lo ha comentado Alfonso Arús en Aruser@s, donde ha mostrado un vídeo viral que refleja cómo los padres acompañan a sus hijos y se emocionan al descubrir qué carta les ha tocado.

"Se ha vuelto una locura", asegura el presentador, sorprendido por el fenómeno que rodea a estas colecciones. Para Arús, una de las claves está en que los padres conocen cada vez mejor las cartas y saben identificar cuáles son las más valiosas o deseadas. "Ahora los padres conocen las cartas, cuáles son, porque los padres siempre hemos estado más ilusionados con las colecciones", reflexiona.

Una afición que, según explica, también se vivía en generaciones anteriores, aunque con otros protagonistas. "Si te tocaba Sarabia me hacía ilusión porque sabía quién era, pero ahora dile a un padre que le ha tocado Cyndaquil", bromea.

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