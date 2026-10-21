Lourdes Tasies cuenta cómo vivieron en la radio la inesperada visita de Ibai Llanos: "Nos dijeron que venía una persona importante"

Lourdes Tasies, directora de la emisora en la que trabaja Miquel, cuenta cómo vivieron la inesperada visita de Ibai Llanos. Una sorpresa que forma parte del vídeo en el que el creador de contenido intercambia su vida con un seguidor durante 24 horas.

Ibai Llanos ha cambiado durante 24 horas su vida con la de uno de sus seguidores, Miquel, y ha documentado la experiencia en un vídeo de YouTube. Mientras el joven ha vivido su día coomo creador de contenido, Ibai se ha puesto en su piel: ha ido a la universidad, ha compartido piso con sus compañeros y ha acudido a la radio en la que trabaja para locutar un partido de fútbol.

La visita del influencer a la universidad no ha pasado desapercibida y pronto media facultad se había enterado de que Ibai estaba en una de las aulas.

Después de clase, el streamer se presentó en la emisora de radio donde trabaja Miquel para participar en un programa sobre el Girona. "Lo gracioso es que después de la universidad vino a la radio, vino de sorpresa y nos lo encontramos. Vino a hacer un programa sobre el Girona, Miquel estaba tan contento", cuenta Lourdes Tasies, directora de la cadena en la que trabaja el joven. "Cuando apareció Ibai nos quedamos sorprendidos porque a mí me dijeron que venía una persona importante", relata la colaboradora en Aruser@s.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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