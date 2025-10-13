Alfonso Arús, del culebrón de Andy y Lucas: "Nunca me habían llamado la atención, pero ahora estoy enganchado"

"He de reconocer que estoy absolutamente enganchado al culebrón", afirma Alfonso Arús tras ver la "tensión" entre Andy y Lucas en su último concierto: "Andy está superado en un rincón mientras Lucas va a su bola".

Alfonso Arús confiesa que "nunca" le habían "llamado la atención Andy y Lucas" hasta ahora, en plena polémica tras su separación. "He de reconocer que estoy absolutamente enganchado al culebrón", confiesa el presentador, que destaca que "en el último concierto la tensión se mascaba".

Y es que, como explica Tatiana Arús en el vídeo principal de esta noticia, en este último concierto tras sus 20 años de trayectoria: "Se hizo en el Palacio de Vistalegre, donde interpretaron sus míticos temas". Eso sí, Alfonso Arús destaca que "las imágenes que más se han viralizado son las de Andy, totalmente superado en un rincón mientras Lucas iba a su bola".

"Iban manteniendo el tipo, pero en el momento de la celebración del fin del concierto Andy estaba totalmente superado mientras Lucas pasaba de él", explica Tatiana Arús, que destaca que "era una declaración de intenciones": "Andy está llorando y un técnico le abraza y le da un beso mientras Lucas está en primera fila".

Por otro lado, el presentador de Aruser@s cuenta que, "a las pocas horas de acabar el concierto, Andy anunció su carrera en solitario con un claro mensaje". A través de un comunicado, Andy ha comunicado su carrera en solitario con un álbum que prevé sacar estas Navidades. Por su parte, Lucas ha lanzado una 'pulla' tras este comunicado asegurando que "la lealtad es más importante que la amistad" y que "a una persona solo se la conoce de verdad cuando ya no te necesita". Alfonso Arús destaca que "algunas fuentes conocedoras del asunto dicen que la idea de Lucas era volver en unos años".

