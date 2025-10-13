Ahora
El vídeo del joven que intenta impresionar con un salto mortal desde una canasta y acaba estrellado fuera de la piscina

'Gambazos' de Aruser@s

El vídeo del joven que intenta impresionar con un salto mortal desde una canasta y acaba estrellado fuera de la piscina

Lo que iba a ser una tarde divertida entre amigos terminó con un sonado tartazo. Un joven trató de lucirse con un salto acrobático desde una canasta de baloncesto, pero calculó mal y acabó fuera del agua.

Este joven estaba disfrutando de una tarde en la piscina con sus amigos cuando, de pronto, decidió subirse a una canasta para intentar hacer un mortal y dejar impresionados a los allí presentes con en salto acrobático a la piscina.

Sin embargo, parece que no calculó bien las distancias y terminó cayendo fuera del agua. Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores alucinan al ver cómo nadie se "inmuta" de lo ocurrido.

"El resto sabe que se trata de un imbécil y que tendría bastantes papeletas para caer fuera", asegura Alfonso Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Hamás libera a los 20 rehenes israelíes con vida como parte del acuerdo de paz en Gaza
  2. Doble 'toque' de Feijóo a Ayuso: le recuerda que el PP "cumple las leyes" por el aborto y choca con su definición de migración
  3. El juez Peinado prorroga seis meses más la causa principal contra Begoña Gómez
  4. DANA Alice, en directo | Las fuertes lluvias persisten y mantienen en aviso a siete comunidades
  5. Los transportistas españoles afectados por el caso Goodyear rompen su silencio: "Un camionero más o menos les importa un pepino"
  6. Un mail desvela que el príncipe Andrés tuvo contacto con Epstein más allá de lo que él había reconocido: "Volveremos a jugar"