El vídeo del joven que intenta impresionar con un salto mortal desde una canasta y acaba estrellado fuera de la piscina

Lo que iba a ser una tarde divertida entre amigos terminó con un sonado tartazo. Un joven trató de lucirse con un salto acrobático desde una canasta de baloncesto, pero calculó mal y acabó fuera del agua.

Este joven estaba disfrutando de una tarde en la piscina con sus amigos cuando, de pronto, decidió subirse a una canasta para intentar hacer un mortal y dejar impresionados a los allí presentes con en salto acrobático a la piscina.

Sin embargo, parece que no calculó bien las distancias y terminó cayendo fuera del agua. Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores alucinan al ver cómo nadie se "inmuta" de lo ocurrido.

"El resto sabe que se trata de un imbécil y que tendría bastantes papeletas para caer fuera", asegura Alfonso Arús.

