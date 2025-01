Cameron Díaz presenta su primera película en 10 años y Alfonso Arús recuerda su entrevista: "Me costó identificarla"

Cameron Díaz es de las famosas que he entrevistado y más me costó identificar", confiesa Alfonso Arús, que desvela que tardó "minuto y medio" en saber que era la actriz y no una doble. "Las tres que más me ha costado identificar son: Tyra Banks, Daryl Hannah y Cameron Díaz.

"Daryl Hannah sigo pensando que no era, pero sí que lo era porque costó una pasta y revisamos con ella toda su trayectoria", explica el presentador, que destaca que, por otro lado, Cameron Díaz "hay días que te preguntas si es ella seguro". Eso sí, Alfonso Arús desvela que "personalmente, estuvo muy simpática". Por su parte, Tatiana Arús destaca que Cameron Díaz que "está de enhorabuena porque ha regresado al mundo de la interpretación".

La actriz ha presentado una nueva película tras un parón de 10 años. Se trata de 'De vuelta a la acción', en la que comparte pantalla con el actor Jaime Foxx.