Alfonso Arús afirma que David Beckham "se está empequeñeciendo": "Tiene las orejas más grandes y el cuerpo más pequeño"

"Se está encogiendo David Beckham", asegura Alfonso Arús tras ver al exfutbolista en este vídeo saludando a Belinda en el desfile de Hugo Boss en la Semana de la Moda de Milán.

Belinda o David Beckhamhan sido algunos de los famosos que han acudido al desfile de Hugo Boss en la Semana de la Moda de Milán.

"Está empequeñeciendo, se está encogiendo David Beckham", asegura Alfonso Arús tras ver al exfutbolista en este vídeo saludando a la artista. "Belinda es más alta", destaca el presentador de Aruser@s en el plató, donde Angie Cárdenas responde que igual tiene que ver con los años: "Es la edad, que empieza a menguar", afirma Angie Cárdenas.

"Ahora le está pasando factura porque las orejas están más grandes y la estructura más pequeña", reflexiona Alfonso Arús, que bromea acordándose de los amigos de Beckham, Messi y Jordi Alba: "En Miami a todo el mundo le empequeñece la cabeza".